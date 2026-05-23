Matteo Berrettini ha dichiarato di dover ringraziare Jannik Sinner, definendolo con un “animo speciale”. L’attuale percorso di Berrettini verso il Roland Garros è stato segnato da risultati altalenanti, senza indicazioni di un cammino lineare. La sua attenzione si concentra sulle sfide imminenti, mentre si confronta con le difficoltà di una stagione complessa. La relazione tra i due tennisti si basa su rispetto e riconoscenza, senza ulteriori dettagli sul rapporto personale.

L’avvicinamento di Matteo Berrettini al Roland Garros è stato tutt’altro che lineare. I risultati raccolti sulla terra battuta nelle ultime settimane non hanno restituito segnali particolarmente incoraggianti: le eliminazioni premature nei tornei di preparazione, compresa quella agli Internazionali d’Italia contro Alexei Popyrin, hanno confermato un momento ancora delicato per il tennista romano, reduce da stagioni complicate sotto il profilo fisico e della continuità. Anche il passaggio al Challenger di Valencia, chiuso al secondo turno, non ha contribuito a rafforzare le certezze in vista dello Slam parigino, dove al debutto lo attende subito un avversario insidioso come Marton Fucsovics. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini sul rapporto con Jannik Sinner: “Ha un animo speciale, lo devo ringraziare”

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