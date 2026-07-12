La NATO ha deciso di rafforzare la missione di Air Policing nei Paesi Baltici, trasformandola in una difesa aerea attiva. Con questa modifica, i militari potranno abbattere immediatamente eventuali velivoli considerati minacce senza consultare ulteriori autorizzazioni. La decisione è stata presa durante un incontro tra gli alleati, che hanno approvato all’unanimità il nuovo protocollo. La modifica riguarda esclusivamente la missione di sorveglianza e difesa aerea nei territori interessati.

La NATO ha concordato di potenziare la sua missione di Air Policing nei Paesi Baltici trasformandola in una missione di difesa aerea. In questo modo si conferisce ai piloti un mandato più ampio, che include la possibilità di abbattere “oggetti che rappresentano una minaccia”, ha dichiarato mercoledì il presidente lituano Gitanas Nauseda come riportato da Reuters. “L’attuale missione di Air Policing è concepita per tempi di pace, quando i caccia reagiscono agli incidenti effettuando scorte. In questo modo dimostriamo di prendere atto degli incidenti. È una forma di deterrenza”, ha detto Nauseda ai giornalisti presenti al vertice NATO di Ankara, “tuttavia, la situazione odierna non è caratterizzata da un contesto di totale pace”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La NATO nel Baltico cambia le regole: ora più libertà di abbattere eventuali minacce

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