La Nato ha modificato il suo dispositivo nei Paesi baltici, passando dall’attuale missione di pattugliamento a un sistema di difesa aerea più avanzato. I jet sono ora autorizzati ad abbattere minacce esterne, rafforzando la capacità di risposta nella regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l’intera area, con l’obiettivo di proteggere lo spazio aereo dai potenziali attacchi.

La Nato ha approvato un significativo aggiornamento del proprio dispositivo permanente nei Paesi baltici, trasformando l’attuale Baltic Air Policing in una più articolata attività di Air Defence. La decisione amplia il mandato della componente aerea, autorizzando i velivoli impiegati a intervenire anche contro obiettivi ritenuti una minaccia per la sicurezza dei Paesi membri. La modifica risponde al progressivo deterioramento della situazione di sicurezza sul fianco orientale dell’Europa e alla necessità di assicurare una capacità di reazione più rapida e flessibile in presenza di eventi che possano compromettere la difesa collettiva. Cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Svolta Nato nei Baltici: jet autorizzati ad abbattere le minacce esterne

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