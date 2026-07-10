La Nato ha modificato il suo dispositivo nei Paesi baltici, passando dall’attuale missione di pattuglia aerea Baltic Air Policing a un sistema di difesa aerea più esteso. Ora, i jet autorizzati possono intervenire e abbattere minacce esterne. La decisione riguarda un aggiornamento delle capacità operative e di intervento delle forze aeree presenti nella regione. La nuova configurazione mira a rafforzare la protezione contro eventuali attacchi provenienti da fuori area.

La Nato ha approvato un significativo aggiornamento del proprio dispositivo permanente nei Paesi baltici, trasformando l’attuale Baltic Air Policing in una più articolata attività di Air Defence. La decisione amplia il mandato della componente aerea, autorizzando i velivoli impiegati a intervenire anche contro obiettivi ritenuti una minaccia per la sicurezza dei Paesi membri. La modifica risponde al progressivo deterioramento della situazione di sicurezza sul fianco orientale dell’Europa e alla necessità di assicurare una capacità di reazione più rapida e flessibile in presenza di eventi che possano compromettere la difesa collettiva. Cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Svolta Nato nei Batici: jet autorizzati ad abbattere le minacce esterne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Consorzio, c?è la svolta: il servizio idrico ad Aqp: «Risparmio di 6 milioni per abbattere le cartelle»La Regione Puglia ha annunciato che la gestione degli acquedotti rurali passerà dal Consorzio di bonifica unico a un nuovo ente.

Benedetta Pilato si migliora nei 50 rana e torna ad abbattere un muro: miglior tempo in Europa nel 2026Nelle prove regionali estive di nuoto del Lazio, tenutesi a Roma, Benedetta Pilato ha nuotato i 50 metri rana in meno di 30 secondi, segnando il...

Si parla di: Il dilemma del riarmo europeo: il budget è la soluzione definitiva?.

NATO, Germania e Paesi Bassi rafforzano fronte baltico: nuovo comando militare contro minaccia russaIl centro di comando congiunto tedesco-olandese 1GNC assumerà nei prossimi mesi un ruolo di comando sul fianco orientale della Nato, in particolare in Estonia e Lettonia Germania e Paesi Bassi ... it.euronews.com

Svolta Nato: Usa pronti a cedere comandi chiave, ecco il nuovo ruolo dell'ItaliaGli Stati Uniti si preparano a compiere un passo che potrebbe segnare un cambiamento profondo negli equilibri interni della NATO: Washington sarebbe pronta a cedere a comandanti europei alcuni ... ilgiornale.it