La Nato 3.0 passa dall’industria della difesa Scrive Luciolli

Notizia in breve

Il vertice Nato di Ankara ha segnato un cambiamento strategico, con un focus maggiore sull’industria della difesa. Oltre all’annuncio di aumentare gli investimenti militari, si è delineata una nuova fase chiamata Nato 3.0. Questa evoluzione punta a rafforzare la collaborazione tra i paesi membri e a sostenere lo sviluppo di capacità industriali nel settore della difesa. La discussione ha coinvolto anche temi legati alla modernizzazione delle forze militari e all’autonomia strategica dell’Alleanza.