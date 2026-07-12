La Nato 3.0 passa dall’industria della difesa Scrive Luciolli
Il vertice Nato di Ankara ha segnato un cambiamento strategico, con un focus maggiore sull’industria della difesa. Oltre all’annuncio di aumentare gli investimenti militari, si è delineata una nuova fase chiamata Nato 3.0. Questa evoluzione punta a rafforzare la collaborazione tra i paesi membri e a sostenere lo sviluppo di capacità industriali nel settore della difesa. La discussione ha coinvolto anche temi legati alla modernizzazione delle forze militari e all’autonomia strategica dell’Alleanza.
Il Vertice Nato di Ankara non sarà ricordato soltanto per l’impegno ad aumentare gli investimenti nella difesa. Segna, piuttosto, l’avvio di una nuova fase strategica dell’Alleanza: una Nato 3.0, nella quale il tradizionale burden sharing evolve in un vero e proprio burden shifting. Gli Alleati europei e il Canada assumono progressivamente la responsabilità della sicurezza convenzionale del continente, mentre gli Stati Uniti continuano a garantire la deterrenza strategica, nucleare e gli assetti ad alta valenza operativa. È un riequilibrio delle responsabilità, non della solidarietà transatlantica. Ankara conferma soprattutto una realtà spesso sottovalutata: la Nato rimane l’unico foro di sicurezza transatlantico capace di trasformare interessi nazionali, talvolta differenti, in decisioni collettive credibili. 🔗 Leggi su Formiche.net
Canada & Germany OFFICIALLY ANNOUNCED a Bombshell Deal Trump Didn't See Coming
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