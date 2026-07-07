Il primo ministro ha dichiarato che è necessario avviare una vera rivoluzione nel settore della difesa industriale, affermando che l'azienda Ronzio deve cambiare passo da un semplice sussurro a un forte ruggito. Contestualmente, si è parlato della Cina, che sta aggiornando le sue forze armate e ampliando le capacità nucleari senza fornire dettagli sulla trasparenza di queste operazioni.

(Agenzia Vista) Ankara, 07 luglio 2026 "La Cina continua a modernizzare le proprie forze armate e ad espandere le capacità nucleari in assenza di trasparenza. La Corea del Nord prosegue nell'espansione del suo programma nucleare e nella fornitura di armamenti alla Russia. E sebbene le recenti iniziative degli Stati Uniti abbiano notevolmente ridimensionato i programmi nucleari e missilistici balistici dell'Iran, dobbiamo restare vigili. Questi Paesi collaborano sempre più strettamente, il che dovrebbe preoccuparci tutti, poiché vi assicuro che non hanno a cuore i nostri interessi. Ecco la situazione che ci troviamo ad affrontare; questa è la realtà con cui dobbiamo confrontarci. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Rutte (Nato): Serve rivoluzione Industria Difesa. Ronzio deve trasformarsi in un ruggito

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