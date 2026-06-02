Il rappresentante italiano alla Nato ha sottolineato l'importanza di rafforzare cooperazione e confronto tra gli alleati, in un momento di sfide internazionali complesse. La strategia si concentra sulla collaborazione tra i paesi europei e l'Ucraina, evidenziando la necessità di risposte condivise per affrontare le minacce attuali. La posizione mira a rafforzare il ruolo dell’alleanza in ambiti di sicurezza e difesa, in un contesto globale caratterizzato da tensioni e crisi multiple.

Cooperazione e confronto non possono che essere rafforzate quando l’agenda internazionale è densa, come in questo periodo, di sfide complicate e articolate che meritano risposte comuni da parte di democrazie che si incontrano. Ne è convinto il senatore del Partito Democratico Alberto Losacco, eletto vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare Nato di cui fanno parte le delegazioni parlamentari dei 32 Paesi membri dell’Alleanza Atlantica e di 15 Paesi associati. Un risultato di notevole rilievo per l’Italia e per il ruolo della delegazione italiana all’interno dell’Assemblea che, ricordiamo, ha avuto una guida italiana dal 2016 al 2018 con il deputato centrista Paolo Alli. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dall’Ucraina alla difesa europea, ecco la strategia di Losacco per la Nato

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LUcraina colpisce in profondità, lEuropa si mobilita, la Russia segnala escalation

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