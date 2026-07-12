La “terra mia” di Peppino di Capri era l’isola che gli ha dato il nome: dove è nato e dove è tornato per sempre. Non era la Napoli dei vicoli, viscerale e “nera a metà” di Pino Daniele. Né quella operaia, periferica e ugualmente ribelle dei Bennato. Eppure nessuno ha mai dubitato del suo essere profondamente napoletano. Lo era come lo sono stati tutti i migliori: senza mai indulgere al folklore, né a quello oleografico e populista, né a quello cupo e tragico. La leggerezza del twist: rimarrà questa, probabilmente, la sua cifra dominante. E pazienza se ne ha dedicato uno anche a St.Tropez. Delle mille possibili sfumature della napoletanità, quella di Peppino di Capri era forse la più discreta, la più garbata. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - La napoletanità elegante di Peppino di Capri che non «cede» al folklore e al populismo

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Addio a Peppino di Capri, è morto a 86 anni

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