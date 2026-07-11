È morto Peppino di Capri | addio al cantante popolare tra twist e champagne

È morto Peppino di Capri, cantante italiano di 87 anni. Nel 2023 aveva ricevuto il premio alla carriera a Sanremo, dichiarando di aspettarlo da tempo. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La sua carriera si è sviluppata tra musica pop, twist e canzoni divenute celebri nel panorama musicale italiano.

L'artista è morto a 87 anni. Nel 2023 a Sanremo aveva ricevuto il premio alla carriera: “È da tempo che aspettavo questo momento, meglio tardi che mai”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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