Renzo Arbore | Peppino di Capri Interprete elegante Da giovani lo invidiavamo

Da repubblica.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Renzo Arbore ha ricordato Peppino di Capri come un interprete elegante, rivolgendo parole di ammirazione. Ha raccontato che, da giovani, lui e altri in città invidiavano la sua capacità di conquistare il pubblico. Arbore ha inoltre ricordato che nei locali della Napoli borghese si ballava spesso sui successi del cantante. La sua canzone preferita, ha aggiunto, era “Nun è peccato”.

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Il ricordo dell’artista: “Nei locali, la Napoli borghese ballava i suoi successi. La mia canzone preferita? “Nun è peccato”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Renzo Arbore: “Peppino di Capri, Interprete elegante. Da giovani lo invidiavamo”
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