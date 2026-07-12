La minaccia di Khamenei | L’Iran vendicherà mio padre Meloni tra i leader sotto accusa

Da repubblica.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La guida suprema iraniana ha dichiarato che il paese vendicherà la morte di suo padre, affermando di sapere chi sono i responsabili. Nei media internazionali sono state pubblicate foto di 13 leader, tra cui europei, e figure come l’ex presidente degli Stati Uniti e il primo ministro israeliano, accusati di essere coinvolti. La dichiarazione si inserisce in un clima di tensione tra Teheran e alcuni governi occidentali, con accuse di criminalità contro i leader indicati.

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La nuova Guida Suprema: “Sappiamo chi sono i criminali colpevoli”. E sui media appare la foto dei 13 governanti accusati: gli europei sono insieme a Trump e Netanyahu. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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