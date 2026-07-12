La minaccia di Khamenei | L’Iran vendicherà mio padre Meloni tra i leader sotto accusa

Notizia in breve

La guida suprema iraniana ha dichiarato che il paese vendicherà la morte di suo padre, affermando di sapere chi sono i responsabili. Nei media internazionali sono state pubblicate foto di 13 leader, tra cui europei, e figure come l’ex presidente degli Stati Uniti e il primo ministro israeliano, accusati di essere coinvolti. La dichiarazione si inserisce in un clima di tensione tra Teheran e alcuni governi occidentali, con accuse di criminalità contro i leader indicati.