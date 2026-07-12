La minaccia di Khamenei | L’Iran vendicherà mio padre Meloni tra i leader sotto accusa
La guida suprema iraniana ha dichiarato che il paese vendicherà la morte di suo padre, affermando di sapere chi sono i responsabili. Nei media internazionali sono state pubblicate foto di 13 leader, tra cui europei, e figure come l’ex presidente degli Stati Uniti e il primo ministro israeliano, accusati di essere coinvolti. La dichiarazione si inserisce in un clima di tensione tra Teheran e alcuni governi occidentali, con accuse di criminalità contro i leader indicati.
La nuova Guida Suprema: “Sappiamo chi sono i criminali colpevoli”. E sui media appare la foto dei 13 governanti accusati: gli europei sono insieme a Trump e Netanyahu. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Segui gli aggiornamenti su Iran.
USA e Israele attaccano l'Iran: i veri motivi della guerra e cosa potrebbe accadere adesso
Notizie e thread social correlati
Iran, la minaccia di Mojtaba Khamenei: «Abbiamo un patto per vendicare mio padre, è il volere della nostra Nazione»Dopo i funerali del leader supremo iraniano, Mojtaba Khamenei ha dichiarato che esiste un patto per vendicare suo padre, affermando che questa...
Leggi anche: Iran, la minaccia di Khamenei: «Vendicheremo l’uccisione di mio padre». Ai colloqui in Oman non ci sarà la delegazione Usa – La diretta
Temi più discussi: Iran, Mojtaba minaccia: 'La vendetta per Ali Khamenei deve essere compiuta'; La minaccia di Khamenei: La vendetta avverrà; Dall’Iran una nuova minaccia contro l’Italia. Meloni finisce nella lista dei nemici insieme ad altri leader Ue; La minaccia di Khamenei: L’Iran vendicherà mio padre. Meloni tra i leader sotto accusa.
LA PRIMA PAGINA DEL CORRIERE DELLA SERA La Guida Suprema: pagheranno per mio padre. Il presidente Usa: ho mille missili pronti a distruggerli. Ma in Oman si tratta Iran, Khamenei minaccia vendetta Su un giornale di Teheran pubblicata la lista ne x.com
RaiAccessibilità. . Sale la tensione in Iran, Mojtaba Khamenei minaccia vendetta contro Trump per l'assassinio del padre. Comincia un nuovo difficile round di possibili negoziati in Oman. Attentato a Ranucci, proseguono le indagini, Lavitola nega di essere il facebook
Trump minaccia l'Iran dopo che il funerale dell'Ayatollah Ali Khamenei ha visto aperti inviti alla sua uccisione reddit
Meloni nella lista nera dei responsabili della morte di Khamenei. La minaccia di Mojtaba: Vendetta per mio padreL’Iran minaccia ritorsioni per la morte di Ali Khamenei, mette Meloni e i leader occidentali nel mirino e avverte gli Usa: senza rispetto degli accordi raggiunti, Teheran non si riterrà più vincolata ... msn.com
La minaccia di Mojtaba Khamenei: I criminali che hanno ucciso mio padre non moriranno in pace nei loro letti. Nella lista anche MeloniIl primo messaggio della Guida Suprema iraniana dopo i funerali: La nazione ci chiede di vendicare il suo sangue ... dire.it