Iran la minaccia di Khamenei | Vendicheremo l’uccisione di mio padre Ai colloqui in Oman non ci sarà la delegazione Usa – La diretta

Il leader iraniano ha dichiarato che vendicherà l’uccisione di suo padre. Nella stessa notte, non sono stati segnalati attacchi o raid da parte americana. I colloqui in Oman si svolgeranno senza la partecipazione della delegazione degli Stati Uniti. La tensione tra Washington e Teheran rimane elevata, soprattutto dopo l’avvertimento israeliano riguardante possibili piani iraniani per assassinare un ex presidente.

All’indomani dell’avvertimento di Israele sui nuovi piani dell’Iran per assassinare Donald Trump, resta alta la tensione fra Washington e Teheran. Nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 luglio non sono stati segnalati nuovi raid da parte americana. Secondo il Wall Street Journal, la Casa Bianca ritiene che un accordo sul nucleare con l’Iran sia sempre più improbabile. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, accusa gli Stati Uniti di star violando il memorandum d’intesa. Secondo l’intelligence americana, c’è una parte del regime degli ayatollah che vuole trattare e spinge per una soluzione diplomatica. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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