La Milano da rammendare | Accorciamo le distanze Dalla lotta per la casa all’adattamento climatico

Un nuovo piano urbanistico mira a ridurre le distanze tra quartieri, affrontando problemi di gentrificazione e perdita di spazi pubblici. La città si trova davanti a una scelta tra continuità e rinnovamento, con interventi che coinvolgono l’intera area metropolitana. Le misure sono state annunciate per contrastare l’eccessiva trasformazione di alcuni quartieri e preservare aree di uso pubblico. L’obiettivo è bilanciare sviluppo e tutela degli spazi comuni, anche in risposta alle sfide legate al cambiamento climatico.

di Stefania Consenti MILANO Gentrificazione eccessiva, erosione degli spazi pubblici. La città e il suo modello di sviluppo urbano, con l’intera area metropolitana, sono ad un bivio. Alla radice del fenomeno, spiega Bertram Niessen, sociologo, direttore scientifico di cheFare, agenzia per la trasformazione culturale che indaga i rapporti tra cultura, innovazione e trasformazioni urbane, "c’è stata una logica di crescita urbana che ha fatto della cessione, temporanea o permanente, a soggetti finanziari, di interi pezzi di città. Sia chiaro, questo è successo in tutte le città che potevano essere appetibili per qualche motivo, ma a Milano si è verificato molto più velocemente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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La Milano da rammendare: Accorciamo le distanze. Dalla lotta per la casa all’adattamento climaticoBertram Niessen, sociologo, fondatore di cheFare: Servono cose semplici. Fare innovazione e aprire spazi in pubblici gratis per favorire i giovani talenti. ilgiorno.it

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