Energia e adattamento climatico le sfide secondo Asvis e Acea

Da lapresse.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi climatica è una realtà ormai evidente, con l’Italia che fatica a seguire le esigenze di adattamento. Secondo le analisi di Asvis e Acea, sono necessari interventi immediati per affrontare le sfide legate all’energia e ai cambiamenti climatici. La situazione evidenzia come il Paese sia ancora indietro rispetto alle misure richieste per fronteggiare le conseguenze di eventi climatici sempre più frequenti e intensi.

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La crisi climatica è già una realtà e richiede interventi urgenti, soprattutto sul fronte dell’adattamento, dove l’Italia resta indietro. Il Piano nazionale firmato nel 2023, infatti, non è ancora pienamente operativo e serve una governance più forte per affrontare una sfida che colpirà in modo significativo il nostro Paese. A sottolinearlo è Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS, che invita a considerare la crisi climatica non solo come tema di politiche pubbliche, ma anche di scelte private, dagli investimenti nelle infrastrutture ferroviarie a quelle portuali e aeroportuali. Investire oggi, spiega, significa ridurre i costi futuri.🔗 Leggi su Lapresse.it

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