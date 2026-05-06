Il 13 maggio il convegno Energia e adattamento climatico | nuove sfide per le imprese organizzato da Intesa Sanpaolo

Il 13 maggio 2026 alle 9:30 si svolgerà al Centro Congressi Fondazione Cariplo di Milano il convegno organizzato da Intesa Sanpaolo intitolato “Energia e adattamento climatico: nuove sfide per le imprese”. L’evento si concentrerà sulle questioni legate alla transizione energetica e alle strategie di adattamento delle aziende di fronte ai cambiamenti climatici. La partecipazione è aperta a rappresentanti del settore imprenditoriale e istituzionale.

Mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 9,30 al Centro Congressi Fondazione Cariplo di Milano si terrà il convegno, organizzato da Intesa Sanpaolo, “Energia e adattamento climatico: nuove sfide per le imprese”. Ad aprire i lavori sarà Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo. Di seguito il programma e gli ospiti che interverranno: Transizione energetica: sfide e nuove opportunità per il futuro dell’industria Introduzione – Massimo Deandreis, Direttore Generale SRM – Centro Studi e Ricerche Keynote speech Enrico Letta, Presidente Institut Jacques Delors, Dean IE School of Politics, Economics & Global Affairs – IE University di Madrid, Presidente AREL🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il 13 maggio il convegno “Energia e adattamento climatico: nuove sfide per le imprese” organizzato da Intesa Sanpaolo Notizie correlate Intesa Sanpaolo presentate a Bergamo le 10 “Imprese Vincenti”Dieci PMI della Lombardia Nord hanno testimoniato ad un’ampia platea di imprenditori i progetti di crescita in Italia e all’estero: per il comparto... Intesa Sanpaolo lancia la sesta edizione di "Imprese Vincenti" da MilanoHa preso il via da Milano la sesta edizione di Imprese Vincenti, il programma di Intesa Sanpaolo focalizzato sulla valorizzazione delle piccole e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mutui giovani maggio 2026: tassi, rate e offerte a confronto; Intesa Sanpaolo: i numeri del primo trimestre un test sulle stime di crescita; Cariplo cresce grazie ai dividendi di Intesa Sanpaolo: 359,9 milioni di avanzo e 187 milioni di erogazioni; Our commitment for the conservation and enhancement of an Italian heritage - ADSI. Il 13 maggio il convegno Energia e adattamento climatico: nuove sfide per le imprese organizzato da Intesa SanpaoloMercoledì 13 maggio 2026 alle ore 9,30 al Centro Congressi Fondazione Cariplo di Milano si terrà il convegno, organizzato da Intesa Sanpaolo, Energia e adattamento climatico: nuove sfide per le ... tpi.it DoValue verso un primo trimestre debole: cosa prevede Intesa SanpaoloNon sarà solo il confronto difficile con il primo trimestre 2025 a pesare sui conti del primo trimestre 2026 di doValue. Ma Intesa Sanpaolo conferma buy ... milanofinanza.it Pizzuto (curatore): "A Gallerie d'Italia Napoli di Intesa Sanpaolo opere realizzate appositamente da Obey, tutte del 2026" x.com "Intesa Sanpaolo, ai dipendenti premio fino a 3.200 euro: accordo con i sindacati". La segretaria responsabile #Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo Simona Ortolani, nell'articolo di Andrea Rinaldi per il Corriere della Sera: "Continueremo a vigilare affinché i process - facebook.com facebook