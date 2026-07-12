Un attivista ha dichiarato che rendere accessibili i marciapiedi per deambulatori e carrozzine deve essere un obiettivo condiviso da tutti. Ha sottolineato che questa esigenza riguarda la civiltà e la qualità della vita, invitando a evitare polemiche di parte. La sua lotta si concentra sulla rimozione delle barriere architettoniche per garantire l’accesso a tutti gli spazi pubblici.

"Rendere agibili i marciapiedi per tutti, compresi deambulatori e carrozzine, dev’essere un obiettivo di fondo, perseguito da tutti senza polemiche di parte, perché è una questione di civiltà e di qualità della vita". Ledo Cecchi cammina ogni giorno per le vie del paese con un deambulatore a quattro ruote e fa esperienza quotidiana di quanto siano spesso stretti, dissestati e irregolari i marciapiedi delle vie del centro. Spesso si tratta di strade costruite in tempi passati in cui c’era meno sensibilità per il problema dell’agibilità per chi usa degli ausilii per camminare e quindi occorrerebbe un ripensamento globale. "Andando con il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lotta di Ledo contro le barriere architettoniche

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