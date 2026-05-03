È stato inaugurato di recente presso il municipio uno sportello intitolato a Valerio Molinari, chiamato ‘Anzola senza barriere’. Questo servizio è dedicato a ricevere segnalazioni relative a barriere architettoniche presenti su suolo pubblico comunale. Le persone che incontrano ostacoli nelle aree accessibili possono rivolgersi allo sportello per segnalare le criticità. L’apertura mira a favorire interventi e miglioramenti nelle strutture pubbliche della zona.

Ha aperto di recente in municipio lo sportello ‘Anzola senza barriere’, dedicato a Valerio Molinari. Allo sportello ci si può rivolgere per segnalare barriere architettoniche su suolo pubblico comunale. Lo sportello è funzionale alla redazione del Peba (Piano eliminazione barriere architettoniche) che il Comune ha già avviato nei primi mesi di quest’anno. "L’obiettivo – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – è costruire una comunità più inclusiva, dove ogni cittadino possa muoversi liberamente e accedere a tutti gli spazi pubblici senza ostacoli. L’apertura si deve grazie alla collaborazione attiva dei sindacati Cgil, Cisl e Uil confederati oltre che nella loro articolazione sindacale pensionati e della consulta del terzo settore e della cittadinanza attiva di Anzola, rappresentata da Anffas".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Apre lo sportello contro le barriere architettoniche

Notizie correlate

Leggi anche: Verso una Monza senza ostacoli. Arriva il navigatore inclusivo contro le barriere architettoniche

Genova apre i Rolli UNESCO a tutti: weekend inclusivo tra arte e storia senza barriere architettoniche.Genova apre i Palazzi dei Rolli a tutti: un weekend per riscoprire la bellezza senza barriere Genova si prepara ad accogliere un evento...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Apre lo sportello contro le barriere architettoniche; Sovraindebitamento: ADOC lancia la campagna nazionale e apre lo sportello SALVA DEBITI; Ispica- Apre lo sportello S.A.I: un nuovo punto di riferimento per famiglie e disabilità; Sarnano, apre lo sportello antiviolenza: un nuovo presidio per le donne al Centro La Sorgente.

Apre lo sportello contro le barriere architettonicheHa aperto di recente in municipio lo sportello ‘Anzola senza barriere’, dedicato a Valerio Molinari. Allo sportello ci si può rivolgere per segnalare barriere architettoniche su suolo pubblico comunal ... ilrestodelcarlino.it

Al Campus apre lo sportello contro la violenza di genereIl campus universitario di Rimini si dota di un nuovo presidio dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Dal 25 marzo aprirà infatti il nuovo sportello antiviolenza ... ilrestodelcarlino.it

Mazzon apre le danze: MestreFenice okay di misura all'andata playout con l'Elledì #SerieA2ÉliteFutsal - facebook.com facebook

Apre oggi il Forum Casa del @ComuneMI Fino al 30/4, a P. Marino e a Base, dibattiti e incontri sul tema dell'abitare pubblico e accessibile a Milano, in ottica metropolitana e nazionale Segui in diretta l’apertura dei lavori www2.comune.milano.it/web/i x.com