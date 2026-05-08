soldi della regione al comune contro le barriere architettoniche

Il Comune di Santa Croce riceve un finanziamento di 61mila euro dalla Regione per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche negli alloggi di edilizia residenziale pubblica di viale Di Vittorio. La somma è destinata a migliorare l’accessibilità degli spazi abitativi destinati alle persone con bisogni specifici. L’assegnazione del contributo è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

SANTA CROCE Un finanziamento regionale di 61mila euro al Comune di Santa Croce per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli alloggi di edilizia residenziale pubblica di viale Di Vittorio. Il Comune di Santa Croce l’ha ottenuto "per migliorare l’accessibilità e la qualità della vita degli alloggi di Santa Croce". "Il progetto riguarda il fabbricato situato al numero 11 di viale Di Vittorio – si legge in una nota del Comune – E vale poco più di 61mila euro ed è stato elaborato dall’Apes-Azienda pisana edilizia sociale, in collaborazione con l’amministrazione comunale che garantisce un cofinanziamento diretto pari al 10% dell’importo totale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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