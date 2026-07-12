Juventus Savorani nuovo preparatore dei portieri | il profilo

La Juventus ha annunciato l'ingaggio di Marco Savorani come nuovo preparatore dei portieri nel team di Luciano Spalletti. Savorani sostituisce il precedente collaboratore, con cui si era interrotta la collaborazione. Il professionista viene dalla rescissione del contratto con un club di Serie A. La società ha completato così la rosa dello staff tecnico dedicato ai portieri.

La Juventus ufficializza l'innesto di Marco Savorani nello staff tecnico di Luciano Spalletti, colmando la casella del preparatore dei portieri dopo la risoluzione del contratto che lo legava all'Atalanta., Considerato tra i migliori specialisti italiani nel ruolo e già collaboratore di Spalletti ai tempi della Roma e in Nazionale, Savorani ritrova a Torino il capo dell'area sportiva Ricky Massara, con cui ha condiviso gli anni di Pescara da calciatore. Savorani vanta un curriculum di assoluto prestigio, avendo già conquistato per due anni consecutivi il premio di miglior preparatore italiano grazie al lavoro svolto a Trigoria con fuoriclasse del calibro di Alisson e Szczesny, oltre alle recenti esperienze al fianco di Conte al Tottenham e la consacrazione di Carnesecchi sotto la sua guida bergamasca. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Juve: nuovo innesto nello staff di Spalletti; intrigo Muharemovic; asse col Parma; occhio a Ederson

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