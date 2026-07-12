Accolto da uno scrosciante applauso in sala stampa, Jannik Sinner ci entra da due volte campione di Wimbledon, da giocatore che aprirà il 2027 sul Centre Court ancora da titolare del ruolo di detentore. E, di fronte ai componenti di ogni genere di stampa, il nuovo-vecchio signore dell’erba si racconta. Così comincia: “ Grandissimo risultato dal mio punto di vista. Match tosto quello di oggi contro Sascha. Tutti e due siamo stati ad alto livello, non è stato facile giocare. C’erano polvere e fresco. Molto felice. Essere qui da campione significa molto per me “. Sul confronto tra questo titolo e i precedenti: “ Ogni Slam è diverso. Storie diverse, posti diversi, feeling diversi prima del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - La gioia di Jannik Sinner: “Grandissimo risultato. Ho sacrificato molto tempo per essere qui, oggi un giorno magnifico”

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Le parole di Jannik SINNER in conferenza stampa dopo il successo contro Machac a Monte-Carlo

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Temi più discussi: La gioia di Jannik Sinner: Grandissimo risultato. Ho sacrificato molto tempo per essere qui, oggi un giorno magnifico; Wimbledon, la gioia di Sinner: Vincere qui è incredibile, è stata una finale di altissimo livello; Jannik Sinner vince Wimbledon 2026: è di nuovo re dopo un match tiratissimo; Sir Jannik Sinner è ancora Re di Wimbledon: piegato in finale in quattro set Zverev.

Un magistrale Jannik SINNER ha trionfato nella 139esima edizione del prestigioso torneo di WIMBLEDON diventando in simultanea il decimo uomo nell’era open del tennis a difendere il titolo sull’erba londinese e a collezionare almeno cinque affermazioni n x.com

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