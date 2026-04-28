Jannik Sinner ha conquistato il suo venticinquesimo successo consecutivo nei tornei Masters 1000, sconfiggendo in due set il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-2 7-5 e qualificandosi così per i quarti di finale del Madrid Open 2026. Dopo questa vittoria, lo stesso tennista ha commentato che le prossime sfide si faranno più difficili, citando la crescente abilità di alcuni avversari come Jodar.

Diventano 25 i successi consecutivi nei Masters 1000 di Jannik Sinner, che si sbarazza in due set anche del britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-2 7-5 raggiungendo i quarti di finale del Madrid Open 2026. Il numero uno al mondo tornerà in campo già domani contro il vincitore del match tra il ceco Vit Kopriva ed il giovane talento spagnolo Rafael Jodar. “ È una bella sensazione, ovviamente, ma allo stesso tempo non ci penso – dichiara l’azzurro in conferenza stampa riferendosi alla striscia di vittorie nei 1000 – Ogni giorno hai un avversario diverso, condizioni diverse, orari diversi. Oggi, per esempio, affrontavo un mancino e in questi casi devi cambiare qualcosa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “D’ora in poi diventa dura. Jodar molto talentuoso, sarebbe interessante sfidarlo già qui”

Notizie correlate

Jannik Sinner: “Non posso paragonarmi ai Big3. Jodar fa parte di una generazione interessante”Jannik Sinner supera piuttosto agevolmente il qualificato danese Elmer Moller e approda agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2026.

Leggi anche: Arthur Fils: Perché Rafael Jodar assomiglia più a Jannik Sinner che a Carlos Alcaraz.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Jannik Sinner - Cameron Norrie al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Alcaraz salta anche Roma e Parigi: la situazione del ranking Atp; Sinner sfida Moller per un posto negli ottavi: quando e dove vederla; Sinner, trono blindato: col forfait di Alcaraz può restare in vetta per tutto il 2026.

Jannik Sinner: D’ora in poi diventa dura. Jodar molto talentuoso, sarebbe interessante sfidarlo già quiDiventano 25 i successi consecutivi nei Masters 1000 di Jannik Sinner, che si sbarazza in due set anche del britannico Cameron Norrie con il punteggio di ... oasport.it

Sinner e il commento sulle partite alle 20: perché a Jannik non piacciono e la frecciata agli organizzatoriDopo la vittoria ai danni di Norrie e l'accesso ai quarti a Madrid, l'italiano ha criticato la sessione serale del torneo per un motivo preciso ... corrieredellosport.it

SINNER VINCE MA NON CI STA: NON È PIÙ TENNIS, È RESISTENZA... Non basta la solidità mostrata contro Norrie a cancellare l’amarezza di un programma che sembra ignorare le necessità biologiche degli atleti: Jannik Sinner vince, avanza, ma alza la - facebook.com facebook

Jannik Sinner affronterà uno tra Rafael Jodar e Vit Kopriva x.com