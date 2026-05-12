Dopo aver vinto contro Andrea Pellegrino negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma, il tennista italiano ha parlato in conferenza stampa. Ha sottolineato come a volte la semplicità porti ai risultati migliori e ha spiegato di essere molto attento ai dettagli nel suo gioco. Durante l’incontro, ha toccato anche il livello di rendimento raggiunto e l’importanza di variare i colpi in campo.

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ai danni di Andrea Pellegrino negli ottavi di finale dell’ ATP Masters 1000 di Roma: l’azzurro ha toccato vari temi, tra cui il livello di gioco raggiunto e l’ importanza della varietà dei colpi. L’ ottimo stato di salute del tennis azzurro: “ Penso che siamo in un grande momento per l’Italia. Ci sono grandissimi giocatori, puoi vederlo anche da questo torneo, in cui ci sono molti tifosi. È bello fare parte di questo movimento. Andrea Pellegrino ha giocato un grande torneo, con molti ricordi che si porterà dietro. È stato un match fisico, abbiamo giocato un gran tennis e sono contento del mio livello.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “A volte nella semplicità c’è il risultato migliore, sono molto attento su tanti dettagli”

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Jannik Sinner inizierà a giocare sabato a Roma reddit

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