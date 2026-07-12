La difesa dell’Ucraina | C’è carenza di missili da Trump una svolta

Gli ucraini potranno ora fabbricare missili intercettori per i sistemi di difesa aerea Patriot, grazie a una decisione presa dal governo statunitense. Donald Trump ha autorizzato le licenze necessarie, consentendo così alla produzione di equipaggiamenti militari avanzati. Questa mossa si inserisce nel quadro delle politiche di disimpegno degli Stati Uniti dall’Europa, in un momento di crescente necessità di rafforzare le difese nel paese.

Roma, 12 luglio 2026 - Adesso gli ucraini potranno produrre i missili intercettori per i sistemi di difesa aerea Patriot. Donald Trump, dunque, oltre a promuovere il disimpegno degli Usa dall’Europa, concede le licenze al governo di Kiev. Una serie di scelte che, come sottolinea Alessandro Marrone, esperto dell’Istituto Affari Internazionali, è perfettamente in linea con il concetto di America First. Come mai Trump si è deciso, proprio adesso? “Da un lato dobbiamo tenere in considerazione l’umoralità delle decisioni di Trump, che porta a scelte non sempre semplici da spiegare; dall’altro, è necessario aumentare la produzione globale dei Patriot. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ukraines Patriot Missiles Are Running Out

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