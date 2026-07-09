La svolta di Trump sull’Ucraina smonta l’alibi dell’escalation

Il presidente ha dichiarato che gli aiuti militari all’Ucraina non rappresentano più un problema. La sua posizione è arrivata dopo una telefonata con il presidente russo, durata circa un’ora, in cui si sono discussi anche i rapporti con gli alleati e le forniture di armi. La dichiarazione smonta la narrativa di un’escalation militare e mette in discussione le giustificazioni precedenti per il sostegno all’Ucraina.

Preceduta, come al solito, da una lunga e affettuosa telefonata con Vladimir Putin, dalle consuete intemerate contro gli alleati scrocconi e persino da nuove farneticazioni sulla Groenlandia – tutti elementi che avevano spinto molti a prevedere disastrose conseguenze per l’Ucraina e per l’Europa – la partecipazione di Donald Trump al vertice Nato di Ankara si è conclusa ieri, al contrario, con una clamorosa svolta strategica proprio a favore dell’Ucraina, e quindi anche dell’Europa. Una svolta di portata storica, se le decisioni annunciate ieri saranno confermate e non completamente rovesciate domani o al primo sbalzo d’umore, s’intende. La... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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