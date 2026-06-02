Nella notte, un attacco missilistico russo ha colpito vari obiettivi in Ucraina, tra cui Kiev e altre città. Fonti ufficiali riferiscono di numerosi missili lanciati contro impianti dell’industria della difesa e infrastrutture civili. La pioggia di missili ha causato danni e blackout in alcune zone, mentre le autorità locali hanno annunciato l’attivazione di sistemi di emergenza. Non sono stati comunicati dettagli sui danni o eventuali vittime.

Roma, 2 giugno 2026 – L’inferno è piombato sull’Ucraina, nella notte un massiccio attacco missilistico russo ha colpito Kiev e diverse città. “Gli attacchi – fanno sapere dal Cremlino – hanno preso di mira impianti dell'industria della difesa a Kiev, Zaporizhzhia, Kharkiv e Dnipropetrovsk, nonché nelle regioni di Poltava, Khmelnytsky e Sumy, oltre a infrastrutture ucraine per il carburante e i trasporti utilizzate dalle Forze armate e aeroporti militari. Tutti gli obiettivi designati sono stati colpiti”. Potenti esplosioni, incendi e colonne di fumo in tutta la capitale. Molte zone sono senza corrente. L’Ucraina ha subito attivato la la difesa aerea, ma il bilancio dei morti continua a crescere: almeno 10 le vittime e una sessantina i feriti resi noti finora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Guerra in Ucraina, Mosca scatena l’inferno. “Colpiti gli impianti dell’industria della difesa”. Pioggia di missili anche su Kiev

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