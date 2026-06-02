Guerra in Ucraina Mosca scatena l’inferno Colpiti gli impianti dell’industria della difesa Pioggia di missili anche su Kiev
Nella notte, un attacco missilistico russo ha colpito vari obiettivi in Ucraina, tra cui Kiev e altre città. Fonti ufficiali riferiscono di numerosi missili lanciati contro impianti dell’industria della difesa e infrastrutture civili. La pioggia di missili ha causato danni e blackout in alcune zone, mentre le autorità locali hanno annunciato l’attivazione di sistemi di emergenza. Non sono stati comunicati dettagli sui danni o eventuali vittime.
Roma, 2 giugno 2026 – L’inferno è piombato sull’Ucraina, nella notte un massiccio attacco missilistico russo ha colpito Kiev e diverse città. “Gli attacchi – fanno sapere dal Cremlino – hanno preso di mira impianti dell'industria della difesa a Kiev, Zaporizhzhia, Kharkiv e Dnipropetrovsk, nonché nelle regioni di Poltava, Khmelnytsky e Sumy, oltre a infrastrutture ucraine per il carburante e i trasporti utilizzate dalle Forze armate e aeroporti militari. Tutti gli obiettivi designati sono stati colpiti”. Potenti esplosioni, incendi e colonne di fumo in tutta la capitale. Molte zone sono senza corrente. L’Ucraina ha subito attivato la la difesa aerea, ma il bilancio dei morti continua a crescere: almeno 10 le vittime e una sessantina i feriti resi noti finora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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