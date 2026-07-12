Jannik | Gran partita e vittoria speciale qui è unico Ma ho visto che mamma è uscita due volte

Jannik Sinner ha conquistato il suo primo titolo a Wimbledon dopo aver battuto Alexander Zverev in finale. Durante la premiazione, il tennista ha commentato la partita, definendola “una gran partita e una vittoria speciale”, e ha aggiunto di aver notato che sua madre è uscita due volte dal campo. Dopo aver concluso il match, Sinner si è sdraiato sul campo centrale.

Chiude il suo Wimbledon con uno di quei colpi meravigliosi che gli hanno permesso di stendere Alexander Zverev, poi si stende sul campo del Centrale. Jannik Sinner lo ha fatto di nuovo: ha vinto Wimbledon. È il suo secondo trionfo consecutivo sull’erba più famosa del mondo, un bis che diventa il 10° giocatore nell’era Open a portare a termine. “È incredibile”. Il discorso del re parte dal suo avversario. Hai raggiunto uno dei tuoi obiettivi vincendo un grande slam e ci sei andato vicino di nuovo. So che il tuo prossimo obiettivo è diventare numero 1 del mondo: ci sei davvero davvero vicino, ma per ora.”. Sinner poi racconta la partita: “Abbiamo cominciato molto bene, servendo entrambi molto veloce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Jannik Sinner vola ai quarti di Roma e fa un gesto speciale per Pellegrino

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Partita perfetta di Jannik che stavolta regola Djokovic in 3 set e disputerà la finale contro uno Zverev in gran fiducia dopo aver vinto il suo primo slam a Parigi. #Sinner #Djokovic #Zverev #Wimbledon x.com

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