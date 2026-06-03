Ho visto più volte ‘Le città di pianura’ e ogni volta mi ha lasciato qualcosa di diverso

Un osservatore ha commentato più volte la visione del film ‘Le città di pianura’, notandone le variazioni di impressione ad ogni visione. Ha descritto il film come una rappresentazione di un “allegro cimitero dei perdenti”, sottolineando un’immagine di spazi urbani e personaggi che sembrano rappresentare figure marginali o fallite. La riflessione si concentra sulla percezione del film come un’interpretazione visiva di vite che si intrecciano in ambienti di città, con un tono che suggerisce un’interpretazione personale.

Le città di pianura di Francesco Sossai mi è sembrato da subito una specie di allegro cimitero dei perdenti. Un luogo dove le vite non riescono a stare dritte, ma trovano comunque un modo per andare avanti. Un po’ come il Cimitero Brion di San Vito, che nel film ritorna come un simbolo. Un posto che celebra l’amore e allo stesso tempo la fine. Un posto dove ci sta dentro tutto. Ho visto il film più volte. Ogni volta mi ha lasciato qualcosa di diverso. È un film che sembra semplice, ma non lo è. Tre uomini che girano per il Veneto, una Jaguar sgangherata, tanti bar, tantissimi bicchieri. In realtà è un viaggio dentro un modo di stare al mondo. Un modo fragile, a volte comico, a volte triste, ma sempre molto umano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Le città di pianura: 7 COSE CHE NON HO AMATO DEL FILM

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