La Croce Rossa riporta a casa Viktoria

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Viktoria, 13 anni, è tornata a casa ad Ancona dopo aver trascorso alcuni giorni in un centro estivo a Ravenna. Il trasferimento è stato effettuato dai volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Ancona, che si sono occupati di tutto il viaggio di ritorno.

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Un viaggio di ritorno trasformato in un gesto d’affetto. Viktoria, 13 anni, è tornata a casa ad Ancona dopo alcuni giorni in un centro estivo specializzato a Ravenna: a riportarla sono stati i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Ancona, che si sono fatti carico dell’intero trasferimento. Il nome di Viktoria non è nuovo per la città: poche settimane fa aveva spento tredici candeline davanti al mare del Passetto, emozionando tutti. La ragazzina è affetta da una grave patologia neurodegenerativa ed è seguita dal Centro di riferimento regionale per le Cure Palliative Pediatriche dell’Aou delle Marche. Per lei ogni spostamento richiede mezzi adeguati e assistenza continua, e la Croce Rossa è da tempo al fianco suo e della mamma, garantendo i trasporti sanitari e la presenza dei volontari a ogni uscita sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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