Bergamo la Croce Rossa torna a casa Venerdì 8 maggio la festa con il Vescovo

A Bergamo, la Croce Rossa torna nella sua sede storica dopo il completamento di un intervento da 2,8 milioni di euro. L’inaugurazione si terrà venerdì 8 maggio, in coincidenza con la celebrazione della Giornata mondiale. L’evento sarà accompagnato da una cerimonia con la presenza del Vescovo della diocesi locale. La sede, recentemente ristrutturata, riprende così il suo ruolo nel territorio.

L’EVENTO. Terminato l’intervento da 2,8 milioni, la storica sede sarà inaugurata in occasione della Giornata mondiale. Sforza: «Un presidio fondamentale». Per il Comitato di Bergamo della Croce Rossa l’obiettivo era tornare a «casa» per il mese di maggio. E così è stato: i lavori di riqualificazione della storica sede di Loreto, in via della Croce Rossa 2, sono giunti al termine e la struttura entrerà a pieno regime nei prossimi giorni. Un traguardo importante per volontari e dipendenti dell’associazione, ma anche per tutta la città, considerato che la Cri è stata e continua ad essere un punto di riferimento per tutti. L’inaugurazione è fissata per venerdì 8 maggio alle 17.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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