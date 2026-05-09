Sede storica rimessa a nuovo La Croce Rossa torna a casa
Dopo un intervento di riqualificazione iniziato nella primavera dello scorso anno, ieri pomeriggio è stata inaugurata la sede storica del quartiere di Loreto del Comitato di Bergamo della Croce Rossa. La struttura, costruita tra il 1960 e il 1961, è stata completamente rinnovata e ora torna a essere operativa. La riapertura segna il ritorno di un punto di riferimento per il servizio nel quartiere.
La Croce Rossa torna a casa. Dopo i lavori di riqualificazione, iniziati nella primavera dell’anno scorso, ieri pomeriggio è stata inaugurata la storica sede del quartiere di Loreto del Comitato di Bergamo della Croce Rossa, costruita tra il 1960 e il 1961, oggi interamente rimessa a nuovo. La struttura entrerà a pieno regime nei prossimi giorni. Alla cerimonia, celebrata proprio l’8 maggio, nella Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, erano presenti, tra gli altri, il presidente nazionale della Croce Rossa Rosario Valastro, il presidente della Croce Rossa in Lombardia, il bergamasco Maurizio Bonomi, il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, il prefetto Luca Rotondi e, per il Comune di Bergamo, l’assessore alle politiche sociali Marcella Messina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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