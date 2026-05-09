Sede storica rimessa a nuovo La Croce Rossa torna a casa

Dopo un intervento di riqualificazione iniziato nella primavera dello scorso anno, ieri pomeriggio è stata inaugurata la sede storica del quartiere di Loreto del Comitato di Bergamo della Croce Rossa. La struttura, costruita tra il 1960 e il 1961, è stata completamente rinnovata e ora torna a essere operativa. La riapertura segna il ritorno di un punto di riferimento per il servizio nel quartiere.

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