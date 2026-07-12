Un uomo di 68 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto domenica mattina lungo la strada provinciale 23, vicino a Borgata Selvaggio, a Perosa Argentina. La ricostruzione dei fatti indica che il motociclista era in corsa quando ha sbandato, finendo fuori strada e schiantandosi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare.

Tragedia nella tarda mattinata di domenica 12 luglio a Perosa Argentina, in provincia di Torino, dove un motociclista di 68 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 23, all’altezza di Borgata Selvaggio. Inutili i soccorsi del 118. L’allarme è scattato intorno alle 11.30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, ma nonostante il rapido arrivo dei soccorsi per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Il personale dell’ambulanza ha potuto soltanto constatarne il decesso. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima. Indagini sulla dinamica dell’incidente. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La corsa in moto poi la sbandata fatale e lo schianto: tragedia sulle strade italiane

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