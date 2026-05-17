Tragedia sulle strade italiane | Alessio 29 anni muore dopo il terribile schianto

Una giovane vittima si aggiunge al conteggio delle persone decedute in incidenti stradali nel territorio di Latina. Si tratta di un uomo di 29 anni rimasto coinvolto in un grave incidente che si è verificato questa mattina. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare e le autorità stanno procedendo con le indagini. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La zona è stata transennata mentre si svolgono i rilievi.

Un’altra giovane vita spezzata sulle strade della provincia di Latina, in una giornata già segnata da un bilancio pesantissimo. Sabato sera, sulla Migliara 58, nel territorio comunale di Terracina, è morto Alessio Alberelli, 29 anni. Il ragazzo viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in un violento incidente con un’auto. Secondo una prima ricostruzione affidata agli agenti della polizia stradale, intervenuti per effettuare i rilievi, il motociclista si sarebbe scontrato con la vettura ed è poi rovinato sull’asfalto. L’impatto non gli ha lasciato scampo. I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto con un’ambulanza, un’auto medica del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 29enne non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ciclone Harry: violenta mareggiata al Sud Italia, maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria | RDSnews

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Ancora morti sulle strade pontine: un incidente in moto costa la vita ad Alessio. Aveva 29 anni

Tragedia in Italia, sorpasso folle e schianto mortale. Terribile scoperta sulle vittimeEra una notte avvolta da un silenzio traditore, di quelle in cui la velocità sembra l’unica medicina contro la noia o l’inquietudine.

Tragedia di Chioggia. @flaicgil: Basta sangue sulle strade del lavoro agricolo. Non chiamiamoli incidenti x.com

Tragedia sull’autostrada: camion esce di strada, un morto e un ferito graveSul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Stradale per i soccorsi e i rilievi. La salma è stata trasferita all’obitorio dell& ... zoom24.it

Tragedia a Colli Portuensi:73enne muore investita mentre attraversa la stradaAncora una tragedia sulle strade della Capitale. Nella tarda serata di ieri, gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale sono intervenuti in viale dei Colli Portuensi, all’altezza del ci ... radiocolonna.it