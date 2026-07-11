Thomas Da Rold muore a 17 anni in un incidente in moto | fatali la sbandata e lo schianto su un palo

Notizia in breve

Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale a Bolzano Bellunese, venerdì sera. La moto Yamaha 125 su cui viaggiava si è scontrata contro un palo dopo una sbandata, poco dopo la mezzanotte. La vittima ha perso la vita sul colpo. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.