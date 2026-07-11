Thomas Da Rold muore a 17 anni in un incidente in moto | fatali la sbandata e lo schianto su un palo
Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale a Bolzano Bellunese, venerdì sera. La moto Yamaha 125 su cui viaggiava si è scontrata contro un palo dopo una sbandata, poco dopo la mezzanotte. La vittima ha perso la vita sul colpo. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.
BELLUNO - Tragedia venerdì sera (10 luglio) sulle strade di Bolzano Bellunese, alle porte del capoluogo: un giovane di 17 anni, Thomas Da Rold, è morto dopo la mezzanotte schiantandosi con la sua moto Yamaha 125 contro un palo. L'uscita di strada sarebbe stata autonoma, senza il coinvolgimento di mezzi terzi, anche se gli uomini della Stradale devono ancora fare completa chiarezza sulla dinamica. Alla base della sbandata che ha provocato l'incidente mortale l'asfalto reso viscido dalla pioggia che nottetempo è caduta sulla frazione. Sospesi diversi eventi in programma nei prossimi giorni, compresa la Crono Rifugio 7° Alpini, in programma domani, per la quale Thomas lavorava come volontario. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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