Oikos 2026 | sport e natura aperte le iscrizioni per l’estate

Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2026 di Oikos, un evento che unisce sport e natura durante l’estate. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire come sarà la stagione estiva dei bambini con la riapertura del Palaindoor, oltre a poter partecipare a diverse attività outdoor come canoa e escursioni in montagna. La manifestazione si svolge in diverse location, offrendo una vasta gamma di esperienze sportive e all’aria aperta.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'estate dei bambini con la riapertura del Palaindoor?. Quali attività outdoor sono previste tra canoa e sentieri montani?. Perché i posti sono limitati a soli 25 bambini per turno?. Come funzionano gli sconti per le famiglie con più figli?.? In Breve Target 4-14 anni con massimo 25 iscritti per turno per garantire qualità.. Attività indoor presso Palaindoor in Corso Lancieri 41 ad Aosta.. Programma outdoor include canoa a Villeneuve e attività al parco di Pila.. Tariffe da 60 euro per giornata singola a 275 euro per pacchetto.. Le iscrizioni estivo Oikos 2026 sono ufficialmente aperte per i bambini dai 4 ai 14 anni, con l’obiettivo di offrire un’estate basata su sport e natura dal 29 giugno al 29 agosto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oikos 2026: sport e natura, aperte le iscrizioni per l’estate Notizie correlate Sport, aperte le iscrizioni al 5x1000L’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente aperto le iscrizioni al 5x1000 per le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) per l’anno 2026. Maratonina di Udine 2026, aperte le iscrizioniLa macchina organizzativa della 26^ edizione della Maratonina Internazionale Città di Udine è già in movimento: si sono aperte, nei giorni scorsi, le... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: E…state con noi!: aperte le iscrizioni al centro estivo Oikos 2026; Trofeo Maurizio Serafini, a Fano vincono Silvano Girolimini-Davide Paolucci (Oikos Fossombrone); Bocce paralimpiche, gli atleti di Oltre gli Ostacoli ancora una volta ad un passo dal podio. Oikos riparte con San Marco: ora il gruppo veneto è al timoneL’acquisizione di San Marco – mantenuta riservata dalla nuova proprietà – avrebbe di molto superato la base d’asta fissata a 7,5 milioni, sbaragliando l’altra offerta arrivata alla procedura del ... ilrestodelcarlino.it Oikos venduta all’asta: l’azienda di vernici diventa veneziana. Salvi i 100 dipendentiCesena, 20 febbraio 2026 – Da oggi la Oikos di Gatteo a Mare, nel Cesenate, azienda di vernici ecologiche da settembre in liquidazione giudiziale (oltre 100 dipendenti), ha un nuovo proprietario: il ... ilrestodelcarlino.it I percorsi in #oikos pongono al centro la persona. Il suo valore, i suoi bisogni, il suo progetto di vita. Ogni proposta nasce con una chiara intenzionalità pedagogica: potenziare le autonomie, sostenere le funzioni esecutive, sviluppare le competenze sociali. - facebook.com facebook