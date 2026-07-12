Ogni estate, per due settimane, l’uomo non riconosce più la moglie, anche se durante il resto dell’anno è una donna precisa e abitudinaria. La coppia mantiene un equilibrio più stabile nel corso dell’anno, ma questa situazione si ripete regolarmente. La moglie ha 37 anni ed è sposata da dieci anni. La dinamica si verifica esclusivamente nel periodo estivo, senza altre variazioni significative nel comportamento quotidiano.

Cara Candida, ho 37 anni e sono sposato da dieci. Ogni estate mi succede una cosa strana: per due settimane non riconosco mia moglie. Durante l’anno è una donna organizzata, precisa, persino abitudinaria. Lavora tanto, arriva a sera stanca, il sabato vuole dormire, la domenica programma la settimana successiva. Poi arriva agosto e sembra che qualcuno prema un interruttore. Vuole uscire tutte le sere. Attacca bottone con chiunque. In spiaggia, dopo mezz’ora, conosce metà ombrelloni. Se c’è musica, balla. Se trova un gruppo simpatico, si unisce. L’anno scorso, si è messa a cantare con dei ragazzi di vent’anni più giovani. Io la guardavo e mi sembrava un’altra persona. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - La coppia si salva con un equilibrio più costante durante tutto l’anno

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she betrayed her loyal husband for a royal! now she begs for mercy as he conquers the world.

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