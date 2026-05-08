La Maceratese si è salvata questa stagione con 38 punti, un risultato che l’anno scorso avrebbe significato dover disputare i playout. La differenza rispetto alla scorsa annata sta nella migliore differenza reti rispetto al Sora, che ha permesso ai biancorossi di evitare gli spareggi di salvezza. La squadra ha così concluso il campionato con una posizione diversa da quella del passato, grazie alla classifica finale.

È andata molto bene alla Maceratese perché lo scorso anno con 38 punti avrebbe disputato i playout, adesso evitati grazie alla migliore differenza reti con il Sora. Nella passata stagione la Civitanovese aveva chiuso il suo cammino con 37 punti ed è stata costretta a giocare i playout contro il Notaresco che si è salvato condannando i rossoblù alla retrocessione. Non solo, un anno fa di questi tempi nessuna formazione del girone F era stata sconfitta in 18 partite come la Maceratese, il fanalino di coda Fermana era stata battuta 17 volte ed è stata quella ad avere avuto più sconfitte del raggruppamento. In compenso i biancorossi hanno vinto 11 gare e ciò ha permesso alla squadra di evitare guai.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il parallelo con la stagione passata. La Maceratese si salva con 38 punti. L’anno scorso non erano sufficienti

Notizie correlate

Ascolti tv, Sanremo debutta con il 58% di share: 7 punti in meno rispetto allo scorso annoUna partenza deludente per Sanremo che debutta con agli ascolti tv con il 58% di share e 7 punti in meno rispetto alla precedente edizione Parte bene...

Napoli, è davvero una stagione negativa? Il confronto con lo scorso anno svela un dato inaspettatoAlla 27esima giornata il Napoli è ormai fuori dalla lotta scudetto da alcune settimane.

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Io, un maceratese a Barcellona: qui ciclopedonali, app e cultura. Non parcheggi e mani di grigio sui murales.

La Maceratese ritrova il sorriso. Un super Osorio stappa la partitaMACERATESE (4-3-3): Cusin; Perini, Lucero (44’ st Marchegiani), Siniega, Morganti (45’ st Mastrippolito); Ciattaglia, De Angelis, Gagliardi (48’ st Nasic ... ilrestodelcarlino.it

Maceratese, la sfortuna fa rima con la beffa . Pali e occasioni perse, poi Teramo festeggiaMACERATESE (4-2-3-1): Gagliardini; Ciattaglia, Siniega, Lucero, Perini; De Angelis, Ambrogi (27’ st Papa); Marras, Ruani (43’ Ciabuschi), Gagliardi (27’ st ... ilrestodelcarlino.it