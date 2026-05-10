Non si vede ma salva vite mantenendo in funzione cuore e polmoni durante le operazioni più delicate
In Italia sono circa 1800 i tecnici perfusionisti, figure sanitarie altamente specializzate, di cui si conosce poco nonostante il ruolo cruciale nel sistema sanitario. In Aoui, l’associazione di riferimento, sono 18 i professionisti che operano in questo settore. Questi tecnici si occupano di mantenere in funzione cuore e polmoni durante le operazioni più delicate, svolgendo un lavoro invisibile ma essenziale per la vita dei pazienti.
Sono 1800 in tutta Italia e 18 in Aoui. Si tratta dei tecnici perfusionisti, figure sanitarie altamente specializzate di cui però si conosce ben poco nonostante abbiano un ruolo fondamentale e salvavita. Lavorano al fianco dei cardiochirurghi, durante gli interventi a cuore aperto, attivando la.🔗 Leggi su Veronasera.it
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