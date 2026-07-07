Cupich | la sinodalità ballo della Chiesa contro la tirannia del presente
Edoardo Giribaldi – Città del Vaticano Un respiro, l'aria mossa dalle prime note della melodia, e poi il primo movimento. Uno spostamento intrecciato al tempo, attento alle dimensioni del palco su cui viene esibito. Se la Chiesa fosse un corpo di ballo, oggi, dovrebbe domandarsi: "In che modo la nostra danza rende omaggio al coreografo originale, e come trasmette la coreografia in modo fedele alla prossima generazione?". Sinodalità e ballo, una postura e un'azione apparentemente incompatibili, unite dal comune esercizio dell'armonia collettiva che evolve dall'esecuzione personale, individuato dal cardinale arcivescovo di Chicago, Blase Joseph Cupich, in una riflessione offerta ai media vaticani. 🔗 Leggi su Vaticannews.va
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Presentazione del libro "La Chiesa, le donne e la politica - Lo sguardo femminile della Chiesa come strumento di orientamento per la politica del futuro", di Eminda Turli
Leggi anche: Quando il futuro duce detestava la tirannia