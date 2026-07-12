Una centrale idroelettrica sta per essere costruita tra Erto, Casso e Longarone, territori colpiti dalla valanga del Vajont nel 1963. Il progetto prevede l’installazione di impianti lungo il fiume e nelle aree circostanti, coinvolgendo le comunità locali. La discussione riguarda anche come preservare la memoria della tragedia e il ruolo che il nuovo impianto avrà sul paesaggio e sulla storia di questi luoghi.

La terra dei vivi, la terra dei morti. Le suggestioni, che animano poeti e scrittori di ogni tempo, si fanno estremamente concrete fra Erto e Casso e Longarone. Tra due regioni del nordest si sta scatenando una lotta senza precedenti per il controllo dell’acqua. Quell’acqua che sessant’anni fa aveva unito i due comuni nel loro tremendo destino di morte provocato dalla voglia di progresso rapace e distruttivo, oggi è divisione, scontro, accusa. Accade da quando una società privata ha deciso di ridare vita al vecchio progetto di costruire una centrale idroelettrica in grado di sfruttare la forza della cascata del torrente Vajont. La società di... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - La centrale idroelettrica, il futuro dei vivi e la memoria dei morti: il nuovo progetto sul Vajont divide le terre teatro della tragedia del 1963

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Manchester United in Champions League, impresa incredibile di Carrick. Ma ora? La critica si divide sul futuro della panchina dei Red DevilsManchester United si è qualificato in Champions League grazie a una prestazione notevole di Carrick, che ha guidato la squadra con successo.

Leggi anche: Monti Dauni, il progetto del parco regionale divide il territorio: esplode la protesta dei cacciatori foggiani

Si parla di: Vajont, scatta la petizione contro la nuova centrale: Comunità locali escluse, va bloccata.

La centrale idroelettrica, il futuro dei vivi e la memoria dei morti: il nuovo progetto sul Vajont divide le terre teatro della tragedia del 1963Il comune di Erto e Casso vuole portare avanti la riqualificazione anche per evitare lo spopolamento dell'area. Longarone si oppone: Al primo posto c'è una questione morale, intervenga Mattarella ... corrieredelveneto.corriere.it

Vajont, il progetto della nuova centrale idroelettrica: Non strumentalizzate l'impianto, è un gioiello ed è sostenibileBELLUNO - Sostenibile e compatibile con l'ambiente. Sono le caratteristiche del progetto del nuovo impianto idroelettrico sul Vajont che sta facendo discutere da mesi. Una ... ilgazzettino.it