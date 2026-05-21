Monti Dauni il progetto del parco regionale divide il territorio | esplode la protesta dei cacciatori foggiani
Ieri pomeriggio si è svolta una riunione dell’A.T.C. Provincia di Foggia, durante la quale si è affrontata la possibilità di creare un parco regionale sui Monti Dauni. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra cacciatori e agricoltori del territorio, creando divisioni tra le diverse categorie coinvolte. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle aree naturali e delle attività di caccia nella zona. La proposta di istituire il parco ha già generato proteste tra gli operatori venatori locali.
Si è riunito ieri pomeriggio l’A.T.C. Provincia di Foggia per discutere dell’eventualità di istituire un parco regionale sui Monti Dauni, una prospettiva che ha immediatamente acceso il dibattito nel mondo venatorio e agricolo della Capitanata. La notizia, trapelata nelle ultime ore, ha infatti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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