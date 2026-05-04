Manchester United si è qualificato in Champions League grazie a una prestazione notevole di Carrick, che ha guidato la squadra con successo. Tuttavia, il futuro della panchina dei Red Devils genera ancora discussioni tra gli addetti ai lavori, con opinioni diverse sulla direzione da prendere. La qualificazione rappresenta un risultato importante, ma le incertezze sulla gestione tecnica continuano a occupare le prime pagine delle cronache sportive.

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© Calcionews24.com - Manchester United in Champions League, impresa incredibile di Carrick. Ma ora? La critica si divide sul futuro della panchina dei Red Devils

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