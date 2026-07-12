La cena a cui vorremmo essere state invitati | Gigi Hadid Bradley Cooper Pedro e Lux Pascal insieme a Parigi
Il 9 luglio, quattro celebrità sono state fotografate durante una cena al ristorante La Stresa a Parigi. Tra i presenti c’erano due donne e due uomini, tutti in abiti eleganti o casual. Dopo aver mangiato, sono usciti dal locale e si sono diretti verso i loro alloggi, mentre i fotografi li hanno immortalati. La serata si è svolta vicino alla Senna, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sul motivo dell’incontro.
I fotografi di Just Jared hanno immortalato il quartetto a cena insieme presso il ristorante La Stresa, nella serata del 9 luglio. Le eleganti Gigi e Lux e i più informali Pedro e Bradley, hanno trascorso una piacevole serata presso il ristorante italiano non lontano dalla Senna, per poi dirigersi verso i rispettivi alloggi sotto i flash. Una cena a cui ci sarebbe piaciuto molto essere state invitate e che conferma il procedere a gonfie vele della relazione tra Gigi Hadid e Bradley Cooper da tre anni a questa parte, oltre alla complicità tra gli attori coetanei Pedro Pascal e Bradley Cooper. I due sono amici da anni e, secondo Just Jared, condividono anche lo stesso personal trainer. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Keluarga hina saya di pesta ulang tahun, suami cucu orang terkaya hanya mencintaiku.
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