Durante un pasto a Parigi, si sono visti gesti affettuosi tra una modella e un attore. A Milano, durante il concerto di Sfera Ebbasta, la cantante ha cantato con il rapper e ha ritrovato la fidanzata nel corpo di ballo.

Sfera Ebbasta ha iniziato il suo tour e nella seconda data allo stadio di San Siro a Milano il rapper ha voluto un’amica e collega. Elodie si è esibita con il cantante sulle note di Yakuza e sul palco ha ritrovato la fidanzata Franceska Nuredini nel corpo di ballo. Pensa te il caso. Tra le due uno scambio di sguardi e una complicità che hanno deliziato i fan anche se questa ‘sessualizzazione’ esagerata sta iniziando a infastidire molti webeti. Alba Parietti posta uno scatto e gli hater si scatenano: “Ritocchi pure le foto da ragazzina”. Lei repica: “Avevo 13 anni: era una foto tessera di Patrizia P. Italy”, scrive sullo scatto del 1975. I più perfidi sospettano l’uso dell’IA. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Effusioni bollenti tra Gigi Hadid e Bradley Cooper al ristorante a Parigi, lo sguardo tra Elodie e la fidanzata Nuredini al concerto di Sfera Ebbasta - Tutti i gossip

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Dakota Johnson, Gigi Hadid & Bradley Cooper headed to the Swift/Kelce wedding at MSG

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