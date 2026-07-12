la carica dei 6mila per geolier a riccione

Sabato 11 luglio a Riccione, oltre 6.000 persone hanno partecipato al concerto di Geolier, attirando fan da tutta Italia. L’evento si è svolto durante la rassegna Riccione Music City e ha visto il rapper napoletano esibirsi davanti a un pubblico numeroso e appassionato. La partecipazione ha superato le aspettative, confermando il successo dell’artista tra i giovani.

Riccione, 12 luglio 2026 – Tutti pazzi per Geolier a Riccione. Sabato 11 luglio oltre 6mila fan, arrivati da tutta Italia, hanno cantato con il rapper napoletano, uno degli ospiti più attesi della rassegna Riccione music city. Una folla in delirio per l’artista: gremito piazzale Roma (il concerto era a pagamento), e tanti che non hanno trovato il biglietto hanno assistito allo show all’esterno dell’area dello spettacolo. Un successo annunciato: fin da quando era stata annunciata la data di Geolier a Riccione, era scattata la caccia al biglietto. E il rapper non ha deluso le attese, con uno show che ha fatto impazzire i 6mila di piazzale. Imponente lo schieramento di forze dell’ordine per presidiare lo spettacolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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