Il concerto di Geolier a Riccione si terrà l’11 luglio in piazzale Roma. Le autorità indicano come punto di accesso principale l’ingresso da viale Ceccarini. Sono disponibili parcheggi nelle aree limitrofe, tra cui il parcheggio multipiano vicino alla stazione e alcuni spazi lungo viale Ceccarini. L’orario di inizio è previsto per le 21. La manifestazione durerà circa due ore.

Riccione, 7 luglio 2026 – Geolier in concerto a Riccione, cresce l’attesa per la tappa romagnola del rapper napoletano. L’artista salirà sul palco sabato 11 luglio per una serata carica di emozioni in piazzale Roma e offrirà uno spettacolo in dimensione ravvicinata nel cuore della città, forte di un palmarès che conta ben 91 dischi di platino e 42 dischi d’oro. Grande attesa per il concerto di Geolier. Una tappa del suo “Summer Festival Tour 2026 ” che si preannuncia un successo. Già dalle prime ore di uscita della data riccionese, il concerto aveva riscosso un grandissimo interesse e oggi si avvia al sold out con una manciata di posti unici ancora disponibili sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Geolier in concerto a Riccione l'11 luglio: come arrivare in piazzale Roma, orari e dove parcheggiare

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