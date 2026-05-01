Geolier la voce dei giovani lavoratori L’impeccabile risposta VIDEO

Durante il concerto del Primo Maggio, l'artista ha preso la parola per rivolgersi ai giovani lavoratori presenti. Nel suo intervento, ha espresso alcuni messaggi rivolti a chi sta affrontando sfide legate al lavoro e alla crescita professionale. La scena è stata ripresa in un video che mostra l'intervento e le reazioni del pubblico, composto principalmente da giovani. L'artista ha poi continuato con il suo spettacolo, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.

Geolier arriva al Primo Maggio e si rivolge ai giovani lavoratori. Quando Geolier salirà per la prima volta sul palco del Concerto del Primo Maggio, non sarà soltanto un debutto: sarà un passaggio simbolico, quasi un cambio di pelle per uno degli artisti più rappresentativi della nuova scena urbana italiana. Il palco di Piazza San Giovanni non è mai stato un semplice luogo di esibizione. È un crocevia culturale, uno spazio dove musica e società si intrecciano. Arrivarci per la prima volta significa entrare in una tradizione che ha visto protagonisti artisti capaci di raccontare il Paese. Per Geolier, che ha costruito il proprio percorso partendo dai quartieri di Napoli e dalla lingua napoletana, questa occasione ha il sapore della consacrazione nazionale.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Geolier, la voce dei giovani lavoratori. L’impeccabile risposta (VIDEO) Notizie correlate Massimo Selis: “Con E se ora, lontano – un’altra voce esiste volevamo restituire spazio alla voce dei giovani”C’è un’idea molto precisa dietro il documentario “E se ora, lontano – un’altra voce esiste”: ascoltare davvero i giovani e restituire complessità a... Vasco Rossi e l’inno alle Olimpiadi: “Laura Pausini impeccabile”. La risposta commossa della cantanteBologna, 13 febbraio 2026 - Passano i giorni, ma non il ricordo dell'inno d'Italia cantato da Laura Pausini durante la cerimonia di apertura delle... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Concertone Primo Maggio, scaletta stellare. Ecco gli artisti sul palco; CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2026; Ecco il cast del Primo maggio 2026; Concerto 1° Maggio 2026: Geolier, Irama, Rkomi sul palco. Geolier: «Al Concertone leggerò i nomi di giovani innocenti uccisi a Napoli. Ora sono pronto per gli stadi»Il rapper è fra i protagonisti del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma: «È un palco che amplifica ogni parola che dici, spero di smuovere i ragazzi della mia generazione» ... corriere.it Geolier, STELLE testo e traduzione: la dedica d’amore che brilla nel 2026Leggi il TESTO, la TRADUZIONE e scopri il SIGNIFICATO di STELLE di Geolier. Il brano estratto da TUTTO È POSSIBILE che anticipa il tour negli stadi 2026. canzoniweb.com Oltre 50 gli artisti sul palco: da idoli dei giovanissimi come Geolier e Madame al grande ritorno dei Litfiba x.com Da Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari, ecco tutti gli artisti del Concertone di Roma 2026 e come vederlo in diretta. - facebook.com facebook