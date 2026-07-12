la battaglia del marmo maxi causa delle aziende contro il comune di carrara

Notizia in breve

Venticotto aziende del settore marmifero hanno avviato una causa contro il Comune di Carrara. La disputa riguarda presunte irregolarità nelle autorizzazioni e nelle regolamentazioni comunali. La causa è stata presentata questa settimana e coinvolge principalmente imprese di estrazione e lavorazione del marmo. La disputa legale si aggiunge a un lungo confronto tra aziende e amministrazione comunale sulla gestione delle cave e delle attività estrattive. La causa è attualmente in fase di esame presso il tribunale competente.