La battaglia del marmo Maxi causa delle aziende contro il Comune di Carrara
Venticotto aziende del settore marmifero hanno avviato una causa contro il Comune di Carrara. La disputa riguarda presunte irregolarità nelle autorizzazioni e nelle regolamentazioni comunali. La causa è stata presentata questa settimana e coinvolge principalmente imprese di estrazione e lavorazione del marmo. La disputa legale si aggiunge a un lungo confronto tra aziende e amministrazione comunale sulla gestione delle cave e delle attività estrattive. La causa è attualmente in fase di esame presso il tribunale competente.
Nuova puntata nella storica battaglia legale tra il Comune e gli industriali del marmo. Di questi giorni la notizia di una maxicausa di ventotto aziende del settore lapideo, capitanata dalla Figaia cave. Sul tavolo l’accertamento del diritto di ‘livello perpetuo’ o di ‘ enfiteusi perpetua ’ di escavazione, uno status giuridico che garantirebbero alle imprese un diritto reale di godimento praticamente eterno sulle cave. In parole povere le aziende chiedono il riconoscimento del diritto di utilizzare la cava in modo totale, estraendo il marmo come se fosse loro e con nessuna scadenza perché il contratto diventa perpetuo, eterno. In questo modo gli industriali blinderebbero la loro posizione limitando fortemente il potere di gestione, di revoca e di incasso da parte di palazzo civico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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