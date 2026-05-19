Un giudice ha respinto la richiesta di Elon Musk di ricevere un risarcimento di 150 miliardi di dollari contro OpenAI. Musk aveva accusato Sam Altman di aver violato un impegno riguardo alla natura senza scopo di lucro dell’organizzazione. La causa coinvolge questioni legate alle attività di OpenAI e alle presunte violazioni contrattuali. La decisione è arrivata dopo un procedimento legale in cui la richiesta di Musk è stata considerata infondata.

L’intelligenza artificiale è andata a processo. E a San Francisco Elon Musk ha perso una battaglia legale di peso con OpenAI: il patron di Tesla e SpaceX “accusava” la startup sviluppatrice di ChatGpt di essere venuta meno all’impegno di rimanere un’organizzazione no profit. Per questo il miliardario aveva deciso di fare causa e chiedere 150 miliardi di dollari di danni. Elon Musk e la causa contro OpenAI OpenAi, da no profit a for profit Cosa hanno deciso i giudici La reazione di Elon Musk Cos'è OpenAI Elon Musk e la causa contro OpenAI OpenAI è stata fondata nel 2015 proprio da Elon Musk, assieme a Sam Altman, Ilya Sutskever, Greg Brockman, Trevor Blackwell e altri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elon Musk perde la causa contro OpenAI, respinta la richiesta del maxi risarcimento da 150 miliardi di dollari

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Elon Musk Loses Lawsuit Against OpenAI as Jury Rules in Favor of AI Company | N18G

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