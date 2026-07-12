La banca clandestina | No alla scarcerazione

Il tribunale ha respinto la richiesta di scarcerazione per i sospetti promotori di una banca clandestina che movimentava fino a cento milioni di euro all’anno senza trasferimenti fisici di denaro tra paesi. Le misure cautelari sono state confermate. Le indagini hanno rilevato un sistema illecito di gestione finanziaria, senza che i fondi lasciassero il territorio nazionale. Le autorità continuano le verifiche sulle modalità operative del gruppo.

Misure cautelari confermate per i presunti promotori della banca clandestina che riusciva a smuovere fino a cento milioni di euro all’anno senza spostare fisicamente il denaro da una paese all’altro. E’ quanto ha deciso il tribunale del Riesame che ha rigettato i ricorsi presentati dai legali di undici dei 57 indagati finiti in carcere o agli arresti domiciliari. Solo per uno il Riesame ha concesso l’alleggerimento della misura cautelare, dai domiciliari all’obbligo di firma. Il Riesame ha accolto in pieno la ricostruzione fornita dalla Dda di Firenze (pm Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli) che avrebbe accertato l’esistenza di una vera e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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