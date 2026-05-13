La banca dati clandestina di Europol

Una nuova indagine ha portato alla luce una banca dati segreta gestita dall’agenzia europea di polizia, paragonabile alle scene dei film polizieschi degli anni Settanta. La scoperta riguarda un archivio nascosto che raccoglie informazioni sensibili, senza un’adeguata autorizzazione e accessibile solo a pochi. La notizia ha suscitato reazioni tra le autorità e ha sollevato dubbi sulla gestione dei dati e sulle modalità di conservazione delle informazioni.

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Inchiesta Esplode lo scandalo su "Pressure Cooker", la gigantesca quantità di dati anche sensibili che Europol, l'agenzia di polizia europea, avrebbe raccolto e conservato illecitamente su milioni di persone per anni È un po’ come nei film polizieschi degli anni ’70, i “poliziotteschi”, quelli di Damiano Damiani, Fernando Di Leo, Duccio Tessari e tanti altri. Quando la polizia, i suoi dirigenti si presentavano con una veste rispettabile, ossequiosa ma poi di nascosto, imponevano solo le “loro” leggi, ignorando qualsiasi regola. Ed è un po’ così – e forse anche qualcosa di più grave – quel che hanno scoperto tre attivissime testate di giornalismo d’inchiesta: Correctiv, Wearesolomon e Computer Weekly.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La banca dati “clandestina” di Europol ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Padova, Guardia di Finanza sequestra banca clandestina cineseSecondo le autorità, l’organizzazione riciclava denaro proveniente da evasione fiscale, usura e attività finanziarie abusive, con flussi anche verso... Venezia, scoperta banca cinese clandestina. Sequestrati 40 milioni di euroUna banca clandestina gestita da un’associazione per delinquere di cittadini cinesi è stata sequestrata in un’operazione della guardia di Finanza di... Si parla di: La pentola a pressione di Europol: sospetti sulla sua enorme banca dati clandestina. «La pentola a pressione» di Europol: sospetti sulla sua enorme banca dati clandestinaMessa alle strette dai governi degli stati membri alla ricerca di soluzioni concrete nella lotta alla criminalità transnazionale l'agenzia di polizia dell'Unione Europea ha costruito e gestito per an ... editorialedomani.it Europol e Frontex non si scambiano dati per non violare la privacy dei trafficantiL'ultima follia europea venuta alla luce è la difesa ad oltranza della privacy dei trafficanti di uomini e dei clandestini a discapito della sicurezza dei cittadini. Frontex ed Europol, le due agenzie ... ilgiornale.it